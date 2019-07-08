МТС протестируют пилотные проекты "Умного ЖКХ" в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Пилотные проекты "Умного ЖКХ" по вывозу мусора и устранению неполадок в работе сантехники будут внедрены в Новосибирске в сентябре 2019 года. Они будут созданы за счет инвестора - компании МТС (входит в холдинг ПАО "АФК "Система"), по некоторым объектам мэрия Новосибирска рассматривает возможность заключения концессионного соглашения. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько.

"В 2019 году будет создан ряд пилотов. Управляющие компании заинтересовал контроль за уборкой мусора - это <...> установка контроллеров, которые определяют заполняемость бака, и, в зависимости от того, как он наполнен, сразу же дается информация в диспетчерскую, возможно, автоматизированную. В результате можно максимально эффективно составлять маршрут машин в зависимости от того, где баки наполнены", - сказал он. Люлько добавил, что пилотный проект, который создает МТС, будет включать и систему видеонаблюдения, которая поможет определить сколько точно мусора вывезено и, соответственно, избежать разногласий по оплате между управляющими компаниями и региональным оператором.

Еще одним пилотным проектом станет "Умное ЖКХ" в области автоматизированного предупреждения неполадок в сантехническом оборудовании. "Планируется создать систему "Умное ЖКХ" при которой в диспетчерской управляющей компании будет отображаться любая возникшая в доме неполадка. В результате сама управляющая компания увидит, что есть проблема, скажем, протечка крана, они связываются с жильцом, говорят, вот у вас имеется проблема, когда можно подойти и исправить. Таким образом, мы получаем совсем другое качество обслуживания населения", - отметил чиновник.

Он добавил, что МТС также выступила с инициативой создания сервиса по вызову квалифицированных сантехников. Проект предполагает разработку платформы, где смогут зарегистрироваться специалисты со всех районов Новосибирска. Соответственно, клиент сможет договориться не только со специалистами из своей управляющей компании, а выбрать сантехника по рейтингу и отзывам.

По словам Люлько, в настоящее время МТС ведет переговоры с управляющими компаниями о том, что пилотные проекты будут вводиться с сентября. В частности, интерес к проектам проявлен в новосибирском Академгородке. "Мы договорились, что это будут не привозные технологии, а технологии, разработанные в Новосибирске. И даже контроллеры будут производить наши предприятия. Пилотные проекты финансируются за счет инвестора", - уточнил Люлько.