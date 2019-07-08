"Росгосстрах" увеличил оценку ущерба от наводнения в Иркутской области до 330 млн руб.

С начала паводка "Росгосстрах" зарегистрировал 641 случай убытка по договорам страхования имущества физических лиц и 18 убытков - по договорам с юридическими лицами.

По состоянию на 4 июля ущерб оценивался в более чем 260 млн руб.

"По всем зарегистрированным нами страховым случаям объем ущерба, нанесенного нашим клиентам, согласно предварительным оценкам, превысит 330 млн рублей", - цитирует пресс-служба руководителя блока урегулирования убытков "Росгосстраха" Татьяну Федосееву. Она отмечает, что эта цифра может увеличиться, так как оценка пострадавшего имущества продолжается. Клиентам "Росгосстраха" компания уже выплатила 24 млн руб., отмечается в сообщении.

Заявления по наводнению в Иркутской области и Бурятии принимает и "Ингосстрах": в компанию поступило 15 заявлений от юридических и 8 заявлений от физических лиц на общую сумму 91 млн руб., сообщили в компании. Речь идет об обрушении откоса железнодорожного моста, повреждении здания торгового центра и салонов связи, а также подмыв фундамента и залив квартир в жилых домах.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. С этого момента, по оперативной информации, в 110 населенных пунктах региона было подтоплено в общей сложности 10,9 тыс. домов, где живут более 34 тыс. человек. Погибли 23 человека, восемь числятся пропавшими без вести, госпитализированы, по последним данным, более 400 человек. Было подтоплено 48 участков автодорог, проезд на данный момент восстановлен по 38 участкам.