Томский губернатор уволил главу департамента из-за срыва реформы по обращению с ТКО

ТОМСК, 8 июля. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин освободил от должности главу департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Романа Мазура из-за плохого старта реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Томске, где стали появляется кучи мусора на улицах города, сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации.

C 1 июля в Томске в рамках реформы по обращению с ТКО был назначен оператор по вывозу твердых коммунальных отходов - муниципальное "Спецавтохозяйство". Прежние операторы забрали собственные баки с мусорных площадок, при этом новые контейнеры появились не сразу, и жители выбрасывали мусор прямо на площадки, где были контейнеры. Постепенно оператор начал ставить свои контейнеры, уборка мусора стала круглосуточной, однако мусорные кучи все равно росли из-за несвоевременной уборки и плохой логистики по вывозу ТКО. Мэр Томска Иван Кляйн извинился перед горожанами "за нерасторопность отдельных своих чиновников, за недобросовестность бизнесменов, которые допустили эту ситуацию", а его заместители обещали полностью стабилизировать ситуацию в ближайшие недели.

"Роман Мазур (глава департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, ответственный за реализацию реформы) сам написал заявление об уходе ", - сказал собеседник агентства, добавив, что губернатор уже освободил Мазура от должности. Он уточнил, что причина, по которой чиновник был вынужден уволиться, - ситуация с неудачным стартом мусорной реформы в Томске.

В настоящее время исполняющим обязанности главы департамента назначен замначальника Максим Кривов.

Как сообщила журналистам пресс-служба областной администрации, в понедельник глава региона также провел совещание, по итогам которого поручил мэру Томска Ивану Кляйну "принять кадровые решения в отношении виновных в срыве начала реформы по вывозу твердых бытовых отходов в Томске", а также лично руководить штабом по исправлению ситуации.

"Областной центр оказался не готов к старту реформы, и никаких объяснений этому я не принимаю. Я полностью разделяю возмущение томичей, особенно - жителей Октябрьского района, многие из которых пострадали в результате недоработки чиновников. Виновные в срыве реформы должны быть наказаны, но главное - в кратчайшие сроки должна быть создана система вывоза отходов, разработана дорожная карта с указанием сроков строительства объектов разделения мусора, оборудования полигонов", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

О реформе

С 1 января в России началась реформа отрасли обращения с мусором. Ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Тарифы были пересмотрены с тем, чтобы они обеспечивали сортировку, переработку мусора и позволили предотвратить появление нелегальных свалок. Плату за обращение с коммунальными отходами вынесли для жителей отдельной строкой в платежной квитанции. Целевые показатели реформы заложены в национальный проект "Экология".

В марте губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявлял, что реализуемая с начала 2019 года региональная программа реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) привела только к увеличению тарифов за вывоз мусора в сельских районах, чем вызвала недовольство жителей, однако никак не повлияла на качество утилизации отходов. Губернатор поручил вернуть тарифы на уровень 31 декабря 2018 года, создать новую программу обращения с ТКО, в том числе, предусмотреть средства областного и местного бюджетов на приобретение контейнеров.

Власти Томской области до 2024 года направят на реализацию нацпроекта "Экология" более 7 млрд рублей. Средства пойдут, в частности, на ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, ликвидацию объекта подземного захоронения пестицидов в селе Тегульдет, рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов в Северске и Новомихайловке, создание комплексной системы обращения с ТКО и условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов и покупку новых контейнеров для сбора мусора.