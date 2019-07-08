Строительство больниц в Иркутской области вместо подтопленных оценивается в 2,6 млрд руб.

"На строительство медицинских объектов, пострадавших во время паводка в Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Чунском районах, необходимо около 2,6 млрд рублей, на проведение капитальных ремонтов - порядка 80 млн рублей и на закупку медицинского оборудования - около 45 млн рублей", - говорится в сообщении.

ТАСС, 8 июля. Строительство новых медицинских объектов - больниц и ФАПов, пострадавших в результате паводка в Иркутской области, оценивается в 2,6 млрд рубля. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Иркутской области.

В Тулунском районе от подтопления пострадало здание кожно-венерологического диспансера, которое можно восстановить с помощью капитального ремонта. Восстановлению не подлежит здание противотуберкулезного диспансера, стоимость нового здания оценивается приблизительно в 1 млрд рублей.

Также 13 зданий пострадало в Нижнеудинском районе. "Серьезно поврежден главный корпус больницы и несколько корпусов по адресу ул. Гоголя, 71, где уже в течение 9 суток в подвалах зданий и в отдельных местах на первом этаже находится вода, имеются трещины в несущих стенах, частичное разрушение фундамента", - говорится в сообщении. Здание переживает уже третье наводнение, необходимо строительство новой больницы.

В связи с подтоплением из строя вышло оборудования лучевой диагностики, на приобретение которого потребуется 45 млн рублей. Также ремонту не подлежат девять ФАПов в нескольких районах региона, строительство новых потребует примерно по 7 млн на каждый.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. С этого момента, по оперативной информации, в 110 населенных пунктах региона было подтоплено в общей сложности 10,9 тыс. домов, где живут более 34 тыс. человек. Погибли 23 человека, восемь числятся пропавшими без вести, госпитализированы, по последним данным, более 400 человек. Было подтоплено 48 участков автодорог, проезд на данный момент восстановлен по 38 участкам. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.