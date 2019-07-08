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Владельца аэродрома им. Летова под Омском привлекли к ответственности за неуплату штрафа

В 2018 году Александра Анисимова оштрафовали за нарушения земельного законодательства РФ

ОМСК, 8 июля. /ТАСС/. Суд привлек к административной ответственности Александра Анисимова - владельца частного омского аэродрома им. Летова, за неоплаченный штраф Россельхознадзора за использование сельхозземель не по назначению. Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального управления Россельхознадзора по Омской области.

"В 2018 году управлением Россельхознадзора по Омской области Анисимов А. В. привлечен к административной ответственности <…> за нарушения земельного законодательства РФ на сумму 20 тыс. рублей. <…> Постановление вступило в законную силу в январе 2019 года, в установленный законом срок (60 дней) штраф не оплачен. Постановлением мирового судьи судебного участка № 109 в Октябрьском судебном районе г. Омска Анисимов А. В. привлечен к административной ответственности за неуплату административного штрафа в срок и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Сам Анисимов рассказал ТАСС, что оспорит вынесенное постановление. "Штраф был мною оплачен в срок, у меня на руках есть квитанция. Почему об этом не знают в Россельхознадзоре - мне неизвестно. Поэтому решение будет однозначно обжаловано", - сказал он.

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