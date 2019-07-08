В Новосибирске внедрят систему интеллектуального регулирования загруженных перекрестков

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Компания "Ситроникс" осенью 2019 года внедрит в Новосибирске пилотный проект интеллектуальной транспортной системы (ИТС), что позволит разгрузить ряд проблемных перекрестков города, в том числе, площадь Труда и улицу Станционная, которая ведет в аэропорт, а также снизить число ДТП. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"В программно-аппаратный комплекс ИТС на улице Станционная, площади Труда и площади Энергетиков войдут умные светофоры, умные остановки, система фото- и видеофиксации нарушений ПДД, автоматизированные системы управления дорожным движением. В комплексе эти цифровые решения обеспечивают более оптимальное и более безопасное дорожное движение. Применение цифровых технологий также способствует созданию более комфортной для жизни городской среды и экологичное расходование городских ресурсов", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Ситроникс".

В компании отметили, что пилот ИТС в Новосибирске заработает уже осенью 2019 года. Внедрение системы, как ожидается, сократит количество ДТП.

Начальник Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько сообщил ТАСС, что представители "Ситроникс" на совещании в мэрии отметили, что к осени 2019 года компания создаст "умное освещение" сквера в Дзержинском районе Новосибирска.

Компания "Ситроникс" (входит в группу АФК "Система") специализируется на создании масштабных интеллектуальных систем, в том числе, предлагает решения для экономии электроэнергии, снижения затрат на обслуживание осветительных систем, проектирует и внедряет системы антикриминальной, технологической, информационной и экономической безопасности объектов. Интеллектуальная транспортная система (ИТС) компании работает в Москве. На базе "Ситроникса" развернут экспертный офис по применению цифровых решений в рамках реализации нацпроектов в регионах России.