Иркутская электросетевая компания восстановила энергоснабжение подтопленных районов

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Специалисты Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) в понедельник восстановили нарушенное паводком энергоснабжение во всех пострадавших населенных пунктах в зоне своей ответственности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Нарушенное паводком электроснабжение в зоне ответственности ИЭСК восстановлено в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском районах. Вечером 8 июля сотрудники в Нижнеудинском районе установили опоры для восстановления перехода высоковольтной линии… Атагай - Каксат на деревню Ук-Бадарановка. Это поселок завершает мобилизационную операцию ИЭСК в районах, пострадавших от паводка, снабжение потребителей полностью восстановлено", - сказали в пресс-службе.

Сейчас специалисты компании в пострадавших от наводнения населенных пунктах проводят осмотр и оценивают состояние электрических сетей, меняют временные опоры на постоянные. Бригады ИЭСК также помогают восстанавливать энергетическую инфраструктуру областного государственного предприятия "Облкоммунэнерго".

Ранее сообщалось, что Облкоммунэнерго в зоне своей ответственности подключило к электроэнергии все населенные пункты Нижнеудинского и Тулунского районов Иркутской области, пострадавшие от паводка. Продолжаются восстановительные работы в городе Тулуне, который пострадал сильнее всего. Там специалистам Облкоммунэнерго осталось подключить два многоквартирных дома.

В Иркутской области, по данным на утро понедельника, остаются подтопленными 233 жилых дома в поселке Октябрьский Чунского района и городе Тулуне. Всего за период паводка, который начался в конце июня, по оперативным данным, произошло подтопление в 110 населенных пунктах 10,9 тыс. жилых домов, в которых проживают 34,234 тыс. 234 человек.