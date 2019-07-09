Военные химики начали дезинфекцию поврежденной паводком системы водоснабжения в Тулуне

"Военные специалисты продезинфицируют внутренние и наружные поверхности двух насосных станций, станцию обезжелезивания, здания хлораторной и котельной - всего около 1200 кв. м. Совместно с Центром гигиены и эпидемиологии Тулуна подразделениями РХБЗ проведена дезинфекция двух скважин водозабора", - говорится в сообщении.

ТАСС, 9 июля. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции водозабора централизованной системы питьевого водоснабжение города Тулуна Иркутской области, попавшего в зону затопления во время паводка. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

Военнослужащие приступили также к дезинфекции дворовых территорий, начали откачивать воду из подвальных помещений жилых домов в Тулуне, где уже проведены работы на разбору завалов.

По данным на утро вторника, Тулун остается единственным подтопленным в результате паводка населенным пунктом в Иркутской области. Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. С этого момента, по оперативной информации, в 110 населенных пунктах региона было подтоплено в общей сложности 10,9 тыс. домов, где живут более 34 тыс. человек.

Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка. Военные очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, проводят вакцинацию местного населения. Штаб по управлению группировкой развернут в Тулуне. Всего привлечено более тысячи военнослужащих.