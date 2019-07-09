Арбитраж признал Новосибирский жировой комбинат банкротом

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом "Новосибирский жировой комбинат" (НЖК, входит в группу "Солнечные продукты"). Процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев введена по заявлению группы компаний "Русагро", в реестр требований к комбинату включена задолженность перед истцом на сумму более 600 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

"Признать акционерное общество "Новосибирский жировой комбинат" несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника, сроком на шесть месяцев. Утвердить конкурсным управляющим Кузнецова Трофима Игоревича", - говорится в документе. В реестр требований к комбинату включена задолженность перед "Русагро" на сумму 608 млн руб., 600 млн руб. из которых составляет основной долг, остальное - проценты за пользование кредитом. Получить комментарий на комбинате не удалось.

Группа компаний "Русагро" подала иск в новосибирский арбитраж о банкротстве НЖК в мае 2019 года. НЖК - одно из старейших предприятий Новосибирской области, комбинат выпускал майонез под брендом "Новосибирский провансаль", а также маргарин и другую продукцию. Комбинат основан в 1918 году. Площадка НЖК находится в центре Новосибирска. Ранее руководство группы "Солнечные продукты" объявляло о планах по переносу мощностей НЖК с площадки в центре города в район Толмачевского шоссе.

В ноябре 2018 года "Русагро" сообщила о приобретении прав требования к группе "Солнечные продукты" по кредитам Россельхозбанка на 34,7 млрд рублей. В материалах компании уточняется, что приобретенный долг составляет более 80% от общей внешней долговой нагрузки группы "Солнечные продукты", он обеспечен залогом всех основных активов компании.

Холдинг "Солнечные продукты" является одним из крупных производителей подсолнечного масла и майонеза, а также хозяйственного мыла в стране, в его состав входят три масложировых комбината, в том числе, НЖК.

Группа компаний "Русагро" - крупный агрохолдинг, специализирующийся на производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк агрохолдинга составляет более 665 тыс. га. Основные активы "Русагро" расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Самарской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае.