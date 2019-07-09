Суд в Новосибирске отменил решение об освобождении из колонии экс-главы филиала банка

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Новосибирский районный суд признал незаконным решение освободить от наказания экс-управляющего филиалом банка ВТБ Вадима Григорьева, осужденного на 9,5 года за хищение более 1,1 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Новосибирской области.

Приговор Григорьеву был вынесен в марте 2017 года, а в мае 2018 года Новосибирский районный суд удовлетворил его ходатайство об освобождении от отбывания наказания в связи с наличием тяжелого заболевания.

"Было отменено постановление суда, по которому он (Григорьев прим. - ТАСС) был освобожден. Его вынес Новосибирский районный суд, и он же отменил [это постановление], вынеся новое решение", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в постановление суда в законную силу еще не вступило.

По данным следствия, с июня 2006 по май 2008 года Григорьев, работая в должности управляющего филиалом банка Новосибирска, создал организованную группу, в состав которой вошли его заместитель Долгова, предприниматель Кривенко и двое его подчиненных, Жукова и Головач. Используя служебное положение Григорьева и Долговой, они совершали хищения вверенных им денег.

Для этого они представляли в банк фиктивные документы о наличии залогового имущества и успешной финансово-хозяйственной деятельности предприятий-заемщиков. Заключая кредитные договоры с заведомо неплатежеспособными предприятиями, члены группы перечисляли на счета фирм кредитные средства, которые в дальнейшем перенаправлялись на счета юридических лиц, подконтрольных им. Полученные таким образом деньги присваивались, в результате банку причинен ущерб на сумму более 1,1 млрд рублей. Часть похищенных денег в размере 18 млн рублей Григорьев и Долгова легализовали.