В аэропорту Новосибирска задержали гражданина Узбекистана по подозрению в торговле людьми

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Транспортные полицейские задержали в новосибирском аэропорту Толмачево уроженца Узбекистана, находящегося в межгосударственном розыске по подозрению в торговле людьми. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

"Сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево оказали содействие органам внутренних дел Узбекистана в поиске и задержании гражданина этой страны, находящегося в межгосударственном розыске. <…> В городе Ташкенте в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Торговля людьми")", - говорится в сообщении пресс-службы.

32-летний мужчина был задержан при регистрации на рейс в Якутск.

Отмечается, что Железнодорожный районный суд Новосибирска избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу, готовятся документы для его экстрадиции на родину.