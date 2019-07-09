Туристические маршруты с Таймыра на Северный полюс запустят в 2020 году

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Туристические маршруты с Таймыра (север Красноярского края) на Северный полюс планируется запустить в 2020 году, сообщил во вторник журналистам глава Таймырского муниципального района Евгений Вершинин.

"Есть планы в Хатанге создать транзитный туристический центр, чтобы там людей встречать, готовить и отправлять на Северный полюс. В этом году попробуем завезти топливо и организовать на следующий год пробные такие вещи", - сказал он. Глава района добавил, что максимальное число туристов, которые смогут посетить Северный полюс за будущий сезон, составит 200-300 человек. По его словам, задача по разработке такого маршрута поставлена и губернатором Красноярского края Александром Уссом.

Руководитель комиссии по развитию туризма в Красноярском крае по линии Русского Географического общества, председатель Красноярской региональной общественной организации поддержки и развития внутреннего туризма "Путь Сибири" Максим Фоменко подтвердил, что такие разработки ведутся. "Из арктических направлений развиваем район Хатанги и побережье Таймыра. Наработки есть, на следующий год будем делать предложение в виде оформленных маршрутов", - сказал он. Фоменко пояснил, что маршруты разрабатываются в рамках работы по созданию маршрутов на Северный полюс. Село Хатанга в Таймырском районе Красноярского края - одно из двух мест, откуда можно добраться на Северный полюс. Вторая такая точка - Шпицберген - расположена в Норвегии. Фоменко отметил, что для запуска маршрутов в настоящий момент идет подготовка кадров.

"[Есть] разные варианты по большому объединенному заповеднику: там также в работе маршруты, водная заброска и в том числе трекинги, пешие туры. Ограничивающий момент - стоимость туров. Енисей впадает в Карское море - возможны туры на теплоходах. Возможно посещение плато Путорана, там более полутора тысяч водопадов. Таймыр - территория огромная. Спрос на плато Путорана большой, но сезон короткий - три месяца", - подчеркнул Фоменко. Он уточнил, что в последние годы иностранные туристы стали чаще интересоваться Сибирью.

В Красноярском крае идет поэтапное создание туристско-рекреационного кластера "Арктический" с объемом инвестиций более 4 млрд рублей. В него войдут территории Норильска, Дудинки и таймырского плато Путорана. Планируется, что Норильск станет центром культурно-познавательного, промышленного туризма, Дудинка - событийного, этнографического туризма, плато Путорана - экстремального и экологического.