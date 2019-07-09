Пострадавших от паводка в Иркутской области на два года освободят от транспортного налога

ИРКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол поручил специалистам парламента подготовить законопроект об освобождении жителей пострадавших от паводка районов от уплаты транспортного налога за 2018 и 2019 годы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Заксобрания.

"Жителей ряда районов, пострадавших от наводнения, планируется освободить от уплаты транспортного налога [за период 2018 и 2019 годов], который сейчас зачисляется в областной бюджет", - говорится в сообщении.

Спикер также обратится к главам территорий и председателям местных дум с тем, чтобы на местах были приняты нормативно-правовые акты, освобождающие жителей от уплаты налога на имущество и земельного налога за этот же период. Их сбор относится к полномочиям муниципальных образований. Выпадающие доходы территориям компенсируют из областного бюджета.

В результате освобождения жителей подтопленных территорий от налогов, областной и местные бюджеты недополучат около 300 млн рублей.

"Тысячи семей оказались в тяжелейшей ситуации, и такая мера поддержки в виде освобождения от налогов снизит нагрузку на семейные бюджеты. Налоговая служба поддержала нашу инициативу, и я уже дал поручение о подготовке соответствующего законопроекта", - цитируют в сообщении Сокола.

За время паводка, который начался в конце июня, в Иркутской области в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 188 человек, в том числе 8 тыс. 60 детей, 49 социально значимых объектов, 11 тыс. 51 приусадебный участок, 48 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Погибли 23 человека, девять числятся без вести пропавшими. На утро вторника подтопленным остается только город Тулун. В регионе продолжает действовать режим ЧС.