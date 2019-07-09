Сотрудники Новосибирского техуниверситета восстановят пассажирский советский самолет САМ-5

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники и студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ начали проект по восстановлению пятиместного пассажирского самолета САМ-5-бис, созданного в 1940-х годах, в дальнейшем его можно будет использовать для исторических съемок или праздничных парадов, сообщила во вторник пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Появление в 1932 году самолета САМ-5 Александра Москалева стало существенным шагом в развитии отечественной авиации. Эта машина стала родоначальником целого семейства САМов - пятиместных пассажирских самолетов с двигателем М-11 мощностью 100 лошадиных сил. Никто тогда не предполагал, что заявленные летно-технические характеристики могут быть достигнуты при такой мощности. В настоящее время в России нет ни одного сохранившегося самолета этой модели, а также утеряна его конструкторская документация.

"Самолет имел оригинальную аэродинамическую схему, мощную механизацию. Разработка конструкции планера самолета, изготовление рабочих чертежей, узлов и агрегатов хвостового оперения - это основная задача нашего проекта на первом этапе. Мы воссоздадим САМ-5-бис, который поднимется в воздух: его можно будет использовать для исторических съемок или праздничных парадов (например, на День Победы)", - сказал профессор кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ НЭТИ Евгений Подружин, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что в ходе работы над восстановлением самолета предстоит восстановить его геометрию, а также рабочие и сборочные чертежи его узлов и агрегатов по имеющимся фотографиям, сохранившимся эскизам и отдельным техническим документам. Предположительно проект по реконструкции самолета будут завершены через два-три года. Далее начнется изготовление его отдельных агрегатов. Планируется, что самолет сможет подниматься в воздух с помощью оригинального двигателя М-11.

"Кропотливая работа по реконструкции САМ-5-бис - это возможность принять участие в реальном проектировании летательного аппарата, в его изготовлении, широко посмотреть на современное авиастроение, сопоставить характеристики, проанализировать достоинства и недостатки авиационных конструкций, произвести необходимые прочностные расчеты конструкции планера и просто порадоваться тому, что можно будет увидеть легенду в воздухе", - пояснил профессор Подружин. Работы над самолетом финансирует Фонд возрождения отечественной авиации.

В 2010-2014 годах студенты факультета летательных аппаратов участвовали в реконструкции и изготовлении самолета ПО-2, который в настоящее время можно видеть на новосибирских авиашоу. Именно этот самолет сейчас сопровождает шествия колонны "Бессмертного полка" в Новосибирске.