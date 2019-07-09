Эксперты назвали вероятную причину массовой гибели пчел на Алтае

Ранее сообщалась, что информация о массовой гибели пчел начала поступать в Минсельхоз края около недели назад. В настоящее время есть информация о гибели пчел в 81 хозяйстве региона в семи сельских районах. Исследованиями подтверждено, что в одном из хозяйств причиной гибели пчел стало использование химикатов против вредителей на полях. Причины гибели пчел в остальных хозяйствах устанавливаются - для этого экспертные группы до конца недели будут работать в районах.

БАРНАУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Массовая гибель пчел в Алтайском крае могла произойти из-за использования на полях химикатов. Об этом ТАСС во вторник сообщили эксперты в сфере пчеловодства.

"Ситуация складывалась неоднократно, не только в нашем регионе. <...> Главная проблема - нарушение норм СанПиНа, который прописывает регламент по обработкам гербицидами. Первое нарушение - травят днем (когда все насекомые находятся в поле во время цветения растений - прим. ТАСС), что категорически запрещено. Посевные площади рапса в крае в этом году увеличились очень сильно в связи с тем, что цена на зерно гречихи упала, люди перешли на рапс, который подвержен поражению насекомыми", - рассказал доцент кафедры частной зоологии Алтайского Государственного аграрного университета, кандидат биологических наук Алексей Попеляев.

Версию алтайских экспертов подтвердили и федеральные коллеги. Как уточнила агентству врио директора Федерального научного центра пчеловодства Анна Брандорф, наиболее вероятная причина массовой гибели пчел на Алтае - обработка сельхозугодий пестицидами.

"В России в этом году массовая гибель [пчел] обусловлена именно обработкой [полей пестицидами]. <...> В летний период сбора и цветения с большей вероятностью обработка пестицидами сельскохозяйственных культур", - сказала она.

Эксперт отметила, что в этом году во многих регионах России увеличены посевные площади под технические культуры, которые выращиваются на корм скоту. Они требуют несколько обработок опасными для медоносных пчел пестицидами. Также пчелы иногда сами подлетают к сельхозугодиям из-за природных условий (если быстро отцветают дикие растения, а пчелы хотят продолжить медотвор, например). По словам Попеляева, решением проблемы может стать соблюдение законодательных норм: фермеры должны тщательно прорабатывать севооборот, они должны за три дня до обработки предупреждать пчеловодов, чтобы те успели закрыть ульи или вывезти их.

Экономический ущерб

Как пояснил ТАСС руководитель краевого кооператива "Алтай - медовый край" Юрий Богуславский, массовая гибель пчел может вызвать серьезный экономический ущерб. По его словам, с одной пчелосемьи можно собирать флягу или две меда, каждая из которых стоит порядка 15 тысяч рублей.

"Сама пчелосемья стоит 5 тыс. рублей, отводок (создание новой семьи пчел) - 3 тыс. рублей, [ущерб] под 30 тыс. рублей. У одного пчеловода погибли 264 пчелосемьи, ущерб - более полумиллиона рублей. В этой ситуации надо бизнес закрывать или вывозить пчелосемьи в горы. <...> Фермеры могут предупреждать нас, пчеловодов, чтобы мы увезли ульи, но нарушают закон о пчеловодстве, федеральный закон экологический", - рассказал Богуславский.

По его словам, в некоторых районах в степной части края у пчеловодов есть договоренности с фермерами - они не только предупреждают, но дают тракторы для вывоза ульев на время обработки полей. Богуславский пояснил, что по ситуации с гибелью пчел в Поспелихинском районе подано заявление в прокуратуру.

Алтайский мед известен далеко за пределами региона - это один из двух наиболее известных брендов меда в России наряду с башкирским. Мед Алтая уникален благодаря климату и ландшафту: в регионе много культурных растений и дикоросов, которые обеспечивают уникальный вкус продукта. На долю алтайских пасек приходится более 40 тыс. центнеров товарного меда - половина объема в Сибири.