На Алтае осудили женщину, сломавшую ребенку ногу из-за невыученных уроков

БАРНАУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Бывшая опекун семи детей из Алтайского края, которая применяла к ним насилие "в воспитательных целях", приговорена к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно, сообщила региональная прокуратура.

"Установлено, что опекун малолетних детей, будучи недовольной отношением детей к учебе, причиняла им побои. <...> Один из детей по указанию осужденной спал на коврике, так как не сделал уроки, и этому же ребенку подсудимая сломала ногу во время выполнения им домашнего задания", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Заринский районный суд признал женщину виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию, истязании и причинении вреда здоровью (ст. 156, п. п. "а", "г" ч. 2 ст. 117, п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ) и приговорил ее к лишению свободы на три года и два месяца условно.

В связи с ненадлежащей работой органов опеки и попечительства города Заринска судом по ходатайству государственного обвинителя вынесено частное постановление.

Семеро детей ранее были изъяты из-под опеки осужденной.