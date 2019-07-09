Жителей подтопленного Тулуна переселили из ПВР в общежития

"Мы переселили людей из ПВР в более комфортные условия. Кроме того, освободили школы, где были размещены пострадавшие, чтобы учебные заведения могли подготовиться к учебному году. <…> В пунктах длительного пребывания для пострадавших подготовлены отдельные комнаты - семьи размещаем вместе, в одной или двух соседних комнатах, если это многодетные", - цитирует портал губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

ТАСС, 9 июля. Два пункта долговременного пребывания открыли в подтопленном городе Тулуне Иркутской области взамен пунктов временного размещения (ПВР), где ранее находились пострадавшие от паводка, говорится в сообщении официального портала Иркутской области.

Пункты располагаются в Тулунском аграрном техникуме и в общежитии коррекционной школы-интерната № 28. В техникуме сейчас находятся 159 пострадавших от паводка, из них 45 детей, а также волонтеры и сотрудники МЧС. Во втором пункте - 53 взрослых и двое детей. В пунктах находятся 17 человек с инвалидностью.

Отмечается, что в пунктах долговременного пребывания организованы питание, медицинское обслуживание, консультативная и психологическая помощь. В школе-интернате организован медицинский пост.

Последний ПВР в Тулуне закрылся 8 июля. Всего в регионе организовано пять пунктов долговременного пребывания. Еще три находятся в Нижнеудинском, Чунском и Братском районах. "В пунктах долговременного пребывания люди будут находиться до того момента, пока они не смогут переехать в свое жилье", - добавляет ведомство.

За время паводка, который начался в конце июня, в Иркутской области в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 188 человек, в том числе 8 тыс. 60 детей, 49 социально значимых объектов, 11 тыс. 51 приусадебный участок, 48 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Погибли 23 человека, девять числятся без вести пропавшими. На утро вторника подтопленным остается только город Тулун. В регионе продолжает действовать режим ЧС.