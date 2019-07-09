В Хакасии с рельсов сошли девять вагонов с углем

КРАСНОЯРСК, 9 июля. /ТАСС/. Девять вагонов с углем сошли во вторник с рельсов в Хакасии. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги, в чьей зоне ответственности находится республика.

"В 11:39 мск (15:39 местного [времени]) на перегоне Аскиз - Казановская Абаканского региона Красноярской железной дороги (Республика Хакасия) произошел сход девяти вагонов грузового поезда, перевозившего уголь", - говорится в сообщении.

По данным перевозчика, в результате происшествия никто не пострадал, угрозы экологии также не возникло. Был поврежден один из путей, но на движение пассажирских поездов инцидент не повлиял.

Для ликвидации последствий происшествия задействованы восстановительные поезда со станций Аскиз и Абакан.

В новость были внесены изменения (14:34 мск) - добавлены подробности