Экс-глава полиции Бердска и его дочь получили условные сроки за мошенничество

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Бердский городской суд приговорил бывшего начальника отдела полиции по городу Бердску Новосибирской области Сергея Проценко к двум с половиной годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве, сообщили ТАСС в областной прокуратуре.

"Сегодня, 9 июля 2019 года, Бердский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела полиции по г. Бердску Сергея Проценко и его дочери Екатерины Песляк. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ) <…> Суд приговорил Проценко к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, а Песляк - к 2 годам лишения свободы (обоим условно с испытательным сроком 2 года)", - говорится в сообщении. Суд также назначил Проценко штраф в размере 100 тыс. рублей.

Как ранее сообщалось, в отношении 54-летнего Проценко и его дочери было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". По данным следственного управления СК, весной 2017 года начальник отдела полиции решил приобрести право на земельный участок, принадлежащий муниципалитету Бердска. Он договорился со своей дочерью, что она примет участие в аукционе, победит в нем и станет арендатором земельного участка, после чего он задействует должностных лиц Бердска для заключения договора аренды, выдачи разрешения на строительство и предоставления участка в собственность.

В мае 2017 года в администрации Бердска состоялся аукцион, на котором дочь начальника отдела полиции предложила самую высокую цену и была признана победительницей. Далее на участке было возведено строение под видом капитального дома и в Единый государственный реестр недвижимости внесена запись о регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом. Затем договор аренды участка расторгли, а земля была выкуплена по цене не более 11 тыс. рублей и выставлена на продажу более чем за 2 млн рублей.