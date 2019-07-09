Новосибирские археологи обнаружили петроглифы в приграничном с Россией районе Монголии

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Ученые Института археологии и этнографии (ИАЭТ) Сибирского отделения РАН в ходе второй совместной с монгольскими учеными экспедиции обнаружили множество петроглифов в районе Баян-Ульгийского аймака Монголии, в приграничных с Россией территориях. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

"Ученые Института археологии и этнографии СО РАН вернулись из экспедиции в Монголию, где обнаружили древнейшие петроглифы. Наскальные рисунки монгольского и российского Алтая - это десятки тысяч петроглифов от эпохи палеолита до периода поздней бронзы. Сцены охоты и обряды, домашние и дикие животные, люди в шаманских одеждах - их изображения выполнены в различных техниках с использованием камня, кости, металла и природных красителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе института ТАСС пояснили, что район Калгутинского рудника, который находится неподалеку от границы России с Монголией, является перспективным для нахождения петроглифов. Ранее подобная экспедиция проводилась в 2017 году, и тогда также удалось обнаружить множество рисунков. Обе экспедиции были проведены вместе с монгольскими учеными.

Точная датировка петроглифов доступна только для цветных наскальных рисунков с использованием природных органических пигментов, таких как уголь, путем радиоуглеродного датирования на ускорительном масс-спектрометре. Остальные же способы позволяют лишь относительно датировать петроглифы путем использования мировой археологической библиотеки. Это относится и к петроглифам, открытым российско-монгольско-французской экспедицией с участием Института археологии и этнографии СО РАН в 1990-е годы, который уже несколько лет занимается изучением наскальных изображений на приграничных территориях российского и монгольского Алтая.

В мировой археологической науке долгие годы считалось, что наиболее древние петроглифы расположены в пещерах. В частности, считалось, что древнейшие петроглифы Монгольского Алтая и на плато Укок относятся к эпохе плейстоцена (эпоха продолжался от 2,588 миллиона лет назад до 11,7 тысяч лет назад прим. - ТАСС). Вопрос о датировке петроглифов на открытых ландшафтах остается открытым.