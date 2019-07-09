В нескольких регионах Сибири объявлено штормовое предупреждение

ТАСС, 9 июля. Управления МЧС в Кемеровской, Томской, Омской, Иркутской, Новосибирской областях, а также в Алтайском и Красноярском крае предупреждают местных жителей об усилении ветра до 20-25 метров в секунду, грозах и дождях в среду, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

"На 10 июля в Алтайском крае передано штормовое предупреждение. В отдельных районах ожидаются грозы, дожди и ветер до 20 м/с. Также штормовое предупреждение передано по южным районам края, но уже из-за жары - высокая пожароопасность в связи с очень сухой погодой. Силы и средства спасателей находятся в готовности", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 10 июля прогнозирует ухудшение погоды в Прибайкалье, где из-за дождей 25 июня начался сильнейший паводок, ставший причиной множественных разрушений и гибели 23 человек. В регионе ожидаются ливневые дожди, грозы, ветер при грозах до 12-17 метров в секунду. Несмотря на дожди, на реках области, по прогнозу, уровень воды будет снижаться.

По данным кемеровского гидрометцентра, днем 10 июля на территории области ожидаются грозы, ливни, град, при грозах местами усиление ветра до 18 м/с. Похожий прогноз сообщают в МЧС по Красноярскому краю, где прогнозируются местами сильные и очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. В Томской и Новосибирской областях прогнозируются ветер в районе 20 м/с и осадки.

Из-за непогоды в Омской области уже подтапливает улицы областного центра. В регионе второй день идут дожди, местами возможен град, порывы ветра до 22 м/с, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По данным мэрии Омска, за прошедшие сутки в городе после ливня с возможных мест локальных подтоплений было откачано почти 450 кубометров дождевой воды.

В связи с прогнозом МЧС готовит силы и средства для реагирования на возможные последствия. Жителей регионов просят держаться подальше от шатких конструкций, следить за детьми и быть осторожнее на дорогах.