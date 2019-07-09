В пострадавших от паводка районах Иркутской области восстановили почтовое сообщение

ИРКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Оказание услуг почтовой связи восстановлено в пострадавших от паводка районах Иркутской области, говорится во вторник в сообщении на сайте Роскомнадзора.

"Почтовая корреспонденция доставляется во все населенные пункты в зоне подтопления. Местным жителям пострадавших районов осуществляется досрочная выплата пенсий", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в зоне подтопления находятся 48 отделений "Почты России", все они работают в штатном режиме. Жителям наиболее пострадавших районов корреспонденцию доставляют с использованием специальной техники МЧС, в том числе вертолетов.

Проводятся технические работы по восстановлению услуг фиксированной телефонной связи и таксофонов. В Тулунском и Тайшетском районах восстанавливаются линейно-кабельные сооружения.

За время паводка, который начался в конце июня, в Иркутской области в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 188 человек, в том числе 8 тыс. 60 детей, 49 социально значимых объектов, 11 тыс. 51 приусадебный участок, 48 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Погибли 23 человека, девять числятся без вести пропавшими. На утро вторника подтопленными остаются 190 домов в городе Тулуне. В регионе продолжает действовать режим ЧС.