В Новосибирской области до конца июля составят карты мест, опасных для пребывания детей

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Новосибирские власти до конца июля составят карты опасных для пребывания детей мест, в том числе недостроенных зданий, после падения с одного из которых в Новосибирске в конце мая умерла маленькая девочка. Об этом сообщила во вторник заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова в региональном пресс-центре ТАСС.

К работе привлечены службы системы профилактики и волонтеры. Трое малолетних детей 28 мая пробрались на территорию строящегося здания в Ленинском районе Новосибирска. Девочка сорвалась с третьего этажа и умерла на месте от полученных травм. Региональная прокуратура начала серию проверок недостроенных объектов недвижимости на предмет их безопасности и доступности для граждан, а мэрия города начала закрывать заброшенные стройки по всему городу.

"На последнем заседании комиссии по защите прав несовершеннолетних по Новосибирской области были рассмотрены вопросы обеспечения детской безопасности. Там было принято решение и дано поручение главам муниципальных районов организовать работу по проверке всех недостроенных зданий. По результатам этой работы в сжатые сроки, в каждом муниципальном районе будет составлена карта опасных мест, где детям не нужно находиться", - сказала она. Потапова уточнила ТАСС, что карты будут разработаны до конца июля.

С начала года в Новосибирской области 45 детей погибло в результате различных инцидентов: пожаров, инцидентов на железнодорожных путях, падений из окон и других.