В результате паводка в Иркутской области пострадали посевы на площади более 11 тыс. га

ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Более 11 тыс. га посевов пострадало в результате наводнения в Иркутской области. Об этом говорится в среду в сообщении регионального управления МЧС.

"В зону затопления в 107 населенных пунктах попало порядка 60 крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций в Тулунском, Зиминском, Черемховском, Чунском, Куйтунском Нижнеудинском, Тайшетском районах. Общая площадь пострадавших посевов в данных хозяйствах составляет более 11 тыс. га, из них более 4,5 тыс. га кормовых культур и овощей", - говорится в сообщении.