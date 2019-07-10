В результате паводка в Иркутской области пострадали посевы на площади более 11 тыс. га

ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Более 11 тыс. га посевов пострадало в результате наводнения в Иркутской области. Об этом говорится в среду в сообщении регионального управления МЧС.
"В зону затопления в 107 населенных пунктах попало порядка 60 крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций в Тулунском, Зиминском, Черемховском, Чунском, Куйтунском Нижнеудинском, Тайшетском районах. Общая площадь пострадавших посевов в данных хозяйствах составляет более 11 тыс. га, из них более 4,5 тыс. га кормовых культур и овощей", - говорится в сообщении.
На территории пострадавших районов затоплено 400 га пастбищ, 781 га сенокосов. Затоплено зерно в объеме 797 тонн, 120 тонн сена.
За время паводка, который начался в конце июня, в Иркутской области в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 188 человек, в том числе 8 тыс. 60 детей, 49 социально значимых объектов, 11 тыс. 51 приусадебный участок, 48 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Погибли 24 человека, девять числятся без вести пропавшими. В регионе продолжает действовать режим ЧС.