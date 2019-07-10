Регионы Сибири отправляют гуманитарные грузы в пострадавшую от паводка Иркутскую область

"Около 20 кубометров груза отправилось в Иркутскую область. Это одежда, в том числе для детей от ноля до 14 лет, продукты, средства гигиены, постельное белье, одеяла и подушки, медикаменты, игрушки. Грузовую машину предоставил барнаульский предприниматель - он сам позвонил в пункт приема помощи. Груз должен прибыть в Иркутскую область через два дня", - сказали в пресс-службе.

ТАСС, 10 июля. Регионы Сибирского федерального округа отправляют в Иркутскую область, пострадавшую от сильного подтопления, гуманитарную помощь. Из Алтайского края ушла первая партия груза - более 20 кубометров вещей первой необходимости, сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального отделения партии "Единая России", выступившего организатором отправки.

Как сообщила пресс-служба новосибирского отделения "Единой России", в Новосибирске было открыто 45 пунктов по сбору помощи - за пять дней работы продукты длительного хранения и вещи первой необходимости принесли свыше 3 тыс. новосибирцев. Собрано 40 тонн груза, на лицевой счет пострадавшим перечислен 1 млн рублей. Груз доставлен в Тулунский район, началась раздача вещей.

В Омской области для пострадавших от наводнения жителей Приангарья собрано уже более 3 тонн гуманитарной помощи. "Грузы продолжают поступать из сельских районов региона, жители которых также хотят помочь, и от крупных промышленных предприятий. До конца недели помощь будет отправлена в Иркутскую область", - сказал ТАСС пресс-секретарь реготделения "Единой России" Ирина Богачева.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе томского отделения партии, томичи пожертвовали порядка тонны вещей, продуктов, бытовой химии, верхней одежды, посуды и много другого. Отправка гуманитарной помощи запланирована на 11 июля. К сбору пожертвований подключились различные социальные организации Томской области и вузы студенческой столицы Сибири - в Томском политехническом университете (ТПУ) волонтеры собрали около 100 кг теплых вещей, одежды, еды, постельных принадлежностей и посуды.

В ГО и ЧС Красноярского края сообщили что отправлены грузы для аварийно-восстановительных работ, в частности генераторы, а также долгохранящиеся продукты - крупы, консервы. "Будут отправлены как минимум два большегрузных автомобиля", - сказал ТАСС представитель ведомства. Организацией сбора гуманитарной помощи занимались власти региона.

О паводке

За время паводка, который начался в конце июня, в Иркутской области в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 188 человек, в том числе 8 тыс. 60 детей, 49 социально значимых объектов, 11 тыс. 51 приусадебный участок, 48 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Погибли 24 человека, девять числятся без вести пропавшими. В регионе продолжает действовать режим ЧС.