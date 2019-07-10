Военные за двое суток очистили от мусора в иркутском Тулуне более 12 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) за двое суток очистили от мусора свыше 12 га территории в иркутском Тулуне, который наиболее пострадал от паводка. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.

7 июля сообщалось, что батальон мотострелковой бригады ЦВО, переброшенный из Алтайского края, очистил от мусора территорию площадью 13,2 га.

"Личный состав очистил территорию в 25,5 га, общая площадь, подлежащая очистке, составляет 31,5 га. На полигон твердых бытовых отходов вывезено почти 7 тыс. куб. м мусора, выполнено около 300 машинорейсов", - говорится в сообщении.