Военные за двое суток очистили от мусора в иркутском Тулуне более 12 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) за двое суток очистили от мусора свыше 12 га территории в иркутском Тулуне, который наиболее пострадал от паводка. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.
7 июля сообщалось, что батальон мотострелковой бригады ЦВО, переброшенный из Алтайского края, очистил от мусора территорию площадью 13,2 га.
"Личный состав очистил территорию в 25,5 га, общая площадь, подлежащая очистке, составляет 31,5 га. На полигон твердых бытовых отходов вывезено почти 7 тыс. куб. м мусора, выполнено около 300 машинорейсов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что также продолжается разбор аварийных и принесенных паводком домов. "С начала работ военнослужащие разобрали три аварийных дома и семь принесенных паводком. Всего подлежит разбору 46 таких домов", - уточнили в округе.
Военнослужащие округа в Тулунском районе продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий паводка: очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и выдают его местному населению, организуют подвоз питьевой воды. Кроме того, проводятся исследования проб воды, почвы, биоматериала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, ведется расчистка территорию от мусора, дезинфекция социальных объектов. Штаб по управлению группировкой развернут в городе Тулуне.
По данным МЧС на утро среды, в Иркутской области остается один подтопленный населенный пункт - это город Тулун, где вода до сих пор не ушла из 190 домов. Всего за время паводка, который начался в конце июня, в Иркутской области в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 188 человек, в том числе 8 тыс. 60 детей, а также 49 социально значимых объектов, 11 тыс. 51 приусадебный участок, 48 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Погибли 24 человека, девять числятся без вести пропавшими. В регионе продолжает действовать режим ЧС.