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В Барнауле горит строительный супермаркет

Площадь пожара составила 150 кв. метров, по предварительным данным, пострадавших нет

БАРНАУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Строительный супермаркет "Аксиома" загорелся на Павловском тракте в Барнауле в среду. Площадь пожара составила 150 кв. метров, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о возгорании строительного супермаркета "Аксиома", на момент приезда пожарных с крыши шел черный дым. Была проведена разведка очага возгорания, на данный момент площадь пожара - 150 кв. метров", - сообщил собеседник агентства.

Тушение на объекте продолжается. Как сообщили в пресс-службе мэрии, по предварительным данным, люди успели покинуть помещение, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

 

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