В Тулуне укрепят берег реки Ия во избежание оползня

"Сегодня рабочие приступили к активной фазе по берегоукреплению улицы Павлова в районе дома № 28 в Тулуне. Работы должны быть закончены до 1 августа текущего года", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, предстоит установить опорную стенку, насыпать скальный грунт. Это предотвратит смещение берегового склона, на котором находятся несколько многоквартирных домов по улице Павлова.

ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Рабочие приступили к укреплению берега реки Ия на улице Павлова в районе дома № 28 в городе Тулуне Иркутской области, где жильцы опасаются оползня после паводка. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального правительства.

К работам привлекли силы и средства МЧС России, одной из строительных компаний и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Ранее дом № 28 по улице Павлова в Тулуне посетил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Во время паводка вода вымыла из-под опалубки здания часть грунта, а по берегу реки в этом месте пошла продольная трещина. Мутко поручил специалистам Минстроя России обследовать дом и найти инженерное решение по обеспечению его безопасности.

По последним данным МЧС, в результате наводнения в Иркутской области погибли 24 человека, включая ребенка, судьба девяти человек остается неизвестной. За время паводка, который начался в конце июня, в Иркутской области в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 34 тыс. человек, в том числе более 8 тыс. детей, 49 социально значимых объектов, свыше 11 тыс. приусадебных участков, 48 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста местного значения. На утро вторника подтопленными оставались 190 домов в городе Тулуне. В регионе продолжает действовать режим ЧС.