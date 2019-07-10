Почти 500 детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области направлены на отдых

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Власти направили на отдых в оздоровительные лагеря почти 500 детей из районов Иркутской области, пострадавших от паводка. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко.

"Предусмотрено 3099 путевок (на отдых для детей) на основании поступивших от родителей заявлений. Из города Тулун 236 детей уже заехали, из Тайшетского района - 110 детей, Нижнеудинского района - 117", - сказали в пресс-службе.

Принять детей на отдых готовы Подмосковье, Крым, Ставрополь, Самарская и Новосибирские области. При этом почти 1,4 тыс. родителей написали отказ от направления их детей в лагеря и санатории.

За время паводка, который начался в конце июня, в Иркутской области в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 188 человек, в том числе 8 тыс. 60 детей, а также 49 социально значимых объектов, 11 тыс. 51 приусадебный участок, 48 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Погибли 25 человек, 10 числятся без вести пропавшими. В регионе продолжает действовать режим ЧС.