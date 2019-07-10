Российские и швейцарские ученые разработают новые методы профилактики описторхоза

ТОМСК, 10 июля. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) и Сибирского медицинского госуниверситета (СибГМУ) совместно с коллегами из Швейцарии начали исследовать механизмы распространения описторхоза - опаснейшего паразитарного заболевания, от которого страдают миллионы людей по всему миру. Исследования позволят разработать новые меры профилактики для защиты населения от этой болезни, сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ.

"Ученые ТГУ и СибГМУ приступили к совместным исследованиям распространения описторхоза в Сибири. Объектами комплексного исследования станут люди, моллюски - промежуточные хозяева, рыба из семейства карповых - как основной источник заражения, дикие и домашние животные. Данные обо всех звеньях цепочки, по которой передается возбудитель опасного паразитического заболевания, помогут регулировать ситуацию - разрабатывать меры профилактики для защиты населения", - говорится в сообщении.

Исследователи изучат промысловые виды рыбы, наиболее подверженные заражению описторхозом, диких животных, питающихся рыбой - медведей, лис, норку, колонка, соболя, грызунов ондатру, водяную полевку, а также домашних питомцев, кошек и собак из нескольких населенных пунктов, расположенных на Оби.

"Томская область исторически является одним из главных очагов описторхоза в Евразии. Во многом такое незавидное лидерство обусловлено высокой зараженностью рыбы в реках Обь-Иртышского бассейна. Рыба традиционно входит в рацион питания сибиряков, отсюда стабильно высокая зараженность населения. Согласно данным статистики, ежегодно в нашем регионе регистрируется свыше тысячи новых случаев заболевания, из них более четверти - у детей", - приводятся в сообщении слова одного из исследователей, завкафедрой зоологии беспозвоночных биологического института ТГУ Анастасии Симаковой.

В исследованиях примут участие ученые Швейцарского института тропиков и общественного здоровья (дочерний институт Базельского университета), с которыми сотрудничает СибГМУ. Ранее швейцарцы изучали заболеваемость описторхозом среди жителей Таиланда, Лаоса и других юго-восточных стран. Там проблема зараженности населения также стоит крайне остро, в странах юго-восточного региона описторхозом поражено более 10 миллионов человек.

Описторхоз - паразитарное заболевание, передающееся человеку через рыбу, которая прошла недостаточную термическую обработку. Открытие возбудителя описторхоза - кошачьей двуустки - принадлежит профессору Императорского Томского университета Константину Виноградову. 3 апреля 1891 года, проводя патологоанатомическое вскрытие, ученый впервые в истории обнаружил в печени человека сосальщика, извлек его и произвел описание.