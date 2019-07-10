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Паводок в Иркутской области

Военные провели вакцинацию жителей двух поселений в зоне паводка в Иркутской области

Также специалистами был проведен подворовой обход

ТУЛУН /Иркутская область/, 10 июля. /ТАСС/. Военные медики провели вакцинацию жителей труднодоступных населенных пунктов Багатуй и Красный Октябрь Тулунского района Иркутской области, которые находятся в зоне подтопления, сообщает в среду пресс-служба Центрального военного округа.

"Медицинские специалисты провакцинировали более 100 человек, из них 8 детей. Также специалистами был проведен подворовой обход, где была оказана первая медико-санитарная помощь и вакцинация тем, кто не смог прибыть самостоятельно в развернутый полевой медицинский пункт", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Военные в Тулунском районе также очищают воду, раздают хлеб и питьевую воду, убирают мусор и проводят дезинфекцию социальных объектов, отметили в пресс-службе.

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РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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