В Новосибирской области три человека погибли в ДТП при столкновении с грузовиком

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Новосибирской области, три человека погибли, сообщается в четверг на сайте регионального главка МВД.

"Сегодня около 09:00 на 102-м километре автодороги Р-256 Новосибирск - Ташанта произошло столкновение автомобиля Toyota Corolla и грузовика Hino Ranger. От полученных травм на месте скончались три человека, которые находились в легковом автомобиле", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автомобиль при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Личности погибших устанавливаются, проводится доследственная проверка.