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В Новосибирской области три человека погибли в ДТП при столкновении с грузовиком

Причиной аварии стал выезд легковушки на встречную полосу

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Новосибирской области, три человека погибли, сообщается в четверг на сайте регионального главка МВД.

"Сегодня около 09:00 на 102-м километре автодороги Р-256 Новосибирск - Ташанта произошло столкновение автомобиля Toyota Corolla и грузовика Hino Ranger. От полученных травм на месте скончались три человека, которые находились в легковом автомобиле", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автомобиль при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Личности погибших устанавливаются, проводится доследственная проверка.

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