Более 100 грузовиков мусора вывезли волонтеры в подтопленном Тулуне

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Более 100 грузовиков мусора вывезли волонтеры с места разбора завалов в пострадавшем от наводнения Тулуне Иркутской области. Об этом сообщил в четверг на конференции партии "Единая Россия" в Иркутске председатель координационного совета движения "Молодая гвардия" Денис Давыдов.
"В Тулуне развернут волонтерский корпус. Это более 150 человек со всей страны, 60 из них из Иркутского района и Иркутска, около 100 - из Перми, Екатеринбурга и других городов. Мы попросили РЖД доставить волонтеров на место, каждый день более 450 людей получают адресную помощь, волонтеры работают на завалах, помогают МЧС. Более 100 "КамАЗов" хлама вывезено силами волонтеров", - сказал Давыдов.
По его словам, за время работы в зоне стихийного бедствия в Тулуне волонтеры оказали помощь 1,5 тыс. пострадавших семей. "От элементарного перебинтовывания рук - ног до доставки продуктов питания, воды, разбора завалов", - добавил он.
По данным на утро четверга, в городе остаются подтопленными 149 жилых домов.
Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов и 11,05 тыс. приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.