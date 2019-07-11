Более 100 грузовиков мусора вывезли волонтеры в подтопленном Тулуне

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Более 100 грузовиков мусора вывезли волонтеры с места разбора завалов в пострадавшем от наводнения Тулуне Иркутской области. Об этом сообщил в четверг на конференции партии "Единая Россия" в Иркутске председатель координационного совета движения "Молодая гвардия" Денис Давыдов.

"В Тулуне развернут волонтерский корпус. Это более 150 человек со всей страны, 60 из них из Иркутского района и Иркутска, около 100 - из Перми, Екатеринбурга и других городов. Мы попросили РЖД доставить волонтеров на место, каждый день более 450 людей получают адресную помощь, волонтеры работают на завалах, помогают МЧС. Более 100 "КамАЗов" хлама вывезено силами волонтеров", - сказал Давыдов.