Заксобрание Красноярского края отправило в отставку председателя Счетной палаты региона

Рассмотрение этого вопроса проводилось в закрытом от прессы режиме. Такое решение было принято в связи с большим количеством персональных данных. Ранее Давыденко сообщила в интервью журналисту Андрею Караулову о хищениях в лесной отрасли региона и поступающей ей угрозах. Выступая на сессии Заксобрания региона в июне, Давыденко вновь сообщила о масштабных хищениях в лесной отрасли. Региональная прокуратура начала проверку информацию озвученной главой Счетной палаты края, а управления МВД и Следственного комитета начали проверку по факту заявлений Давыденко о поступающих ей угрозах.

"Решением сессии полномочия председателя Счетной палаты Татьяны Алексеевны Давыденко прекращены", - сообщил первый вице-спикер Заксобрания Сергей Попов, добавив, что 42 депутата проголосовали "за", против - один, один воздержался, два парламентария не голосовали.

Давыденко на заседании краевого парламента не присутствовала. По словам председателя краевого парламента Дмитрия Свиридова, Давыденко сообщила, что болеет и находится в стационаре. Также спикер краевого парламента сообщил, Давыденко ранее отказывалась встречаться с губернатором региона Александром Уссом и представителями прокуратуры. "Представители МВД направили мне письмо с уведомлением о том, что факты поступивших угроз не подтвердились", - добавил Свиридов.

Выступая на июньской сессии Заксобрания региона, Давыденко заявила, что инвесторы не вложили порядка 50% средств в приоритетные инвестиционные проекты в лесной отрасли, также аудиторы обнаружили нарушения при лесозаготовках и нелегальный вывоз леса. Представители краевых властей не согласились с выводами, сделанными аудиторами, а председатель правительства края Юрий Лапшин заявил, что в основе выводов председателя Счетной палаты лежит личный интерес. Ряд СМИ после этого распространили информацию о том, что ежегодно объем хищений в лесной отрасли края достигает 45 млрд рублей. Губернатор опроверг эту информацию, сообщив, что данная цифра это выручка предприятий от легального экспорта леса.