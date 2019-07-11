Власти Иркутской области объявили 12 июля днем траура по жертвам наводнения

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Пятница, 12 июля, объявлена в Иркутской области днем траура по погибшим в результате наводнения, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"12 июля объявлено днем траура на территории Иркутской области. Указ об этом подписал губернатор Сергей Левченко", - говорится в сообщении.

Левченко выразил соболезнования семьям погибших. "Все жители Иркутской области откликнулись на страшную беду, которая пришла в ваши дома, все готовы оказать любую помощь и поддержку. В эти тяжелые дни разделяем боль и горечь вашей утраты, искренне скорбим вместе с вами, - цитируют в сообщении губернатора.

Всем учреждениям культуры и телерадиокомпаниям Иркутской области рекомендовано в день траура не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные передачи.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Жертвами наводнения стали 25 человек. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

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