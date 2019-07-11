Камерный оркестр из молодых музыкантов России и других стран создадут в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Камерный оркестр из 80 молодых музыкантов России и других стран создадут в Новосибирске в рамках сибирского музыкального лагеря "PRO-музыка". За десять дней талантливая молодежь подготовит музыкальную программу и представит ее на открытой городской площадке, сообщил ТАСС в четверг организатор творческой смены Илья Ильдеркин.

"Прошли отбор [на летнюю творческую смену "PRO-музыка"] 80 человек из разных городов [и регионов] России - из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Башкирии, Чувашии, Якутии, также из зарубежных стран - Китая, Греции, Армении, Чехии, Украины. Это молодые талантливые музыканты и композиторы в возрасте от 18 до 35 лет. В рамках десятидневного интенсива для них пройдут занятия с лучшими мастерами и преподавателями, оркестровые репетиции, потом все вместе они проведут отчетный концерт", - рассказал Ильдеркин.

Отчетный музыкальный концерт состоится в Новосибирске в одном из городских парков в конце июля. Сборный молодежный камерный оркестр за десять дней подготовит программу из произведений молодых талантливых композиторов и исполнит ее на открытой площадке. По словам Ильдеркина, большинство из участников смены уже имеют опыт игры в музыкальных ансамблях или оркестрах, но всем вместе им предстоит выступить впервые. Новый творческий опыт позволит молодым музыкантам проявить себя, развить музыкальные способности, повысить уровень мастерства и обменяться творческим опытом.

Летняя творческая смена "PRO-музыка" пройдет в Новосибирской области с 16 по 26 июля. С инициативой ее проведения второй год подряд выступает новосибирская региональная общественная организация "Союз молодых композиторов" при участии Фонда президентских грантов, Роскультцентра и Министерства культуры Новосибирской области.

Молодые музыканты и композиторы из России и других стран в течение десяти дней проходят интенсивное обучение у профессиональных композиторов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также преподавателей Новосибирской государственной консерватории. Мероприятие направлено на поддержку талантливой молодежи и развитие творческих компетенций у молодых исполнителей и композиторов.