Жителя Иркутской области задержали за публичные призывы к экстремизму

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Молодой человек задержан в Иркутской области за призывы к экстремизму в соцсетях, возбуждено уголовное дело, сообщило в четверг ГУ МВД по региону.

"Был задержан 25-летний житель деревни Рудовка. По версии сыщиков, молодой человек посредством социальных сетей публично призывал пользователей соцмедиа к экстремизму", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Полиция также опубликовала фото изъятых при обыске у задержанного частей самодельного оружия.

Сотрудники управления СК по региону возбудили дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ.