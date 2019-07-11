Омская область увеличит финансирование ремонта дорог в рамках нацпроекта почти в 2,5 раза

ОМСК, 11 июля. /ТАСС/. Омская область увеличит финансирование мероприятий нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" на 2020-2021 годы на 6,1 млрд рублей или почти в 2,5 раза, сообщил в четверг ТАСС министр финансов региона Вадим Чеченко. Всего на эти цели за два года будет направлено 10,5 млрд рублей.

Ремонт омских дорог активизировался в 2016 году после того, как жительница города в ходе "Прямой линии" пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на плохое состояние дорог и бездействие местных властей. В тот же год дорожный фонд Омской области за счет федеральной поддержки составил 7,7 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем выделялось на эти цели в предыдущие годы.

"Мы приняли изменения в бюджет, согласно которым на финансирование мероприятий нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" в 2020 году дополнительно выделено 1,6 млрд рублей, в 2021 году - 4,5 млрд рублей. Благодаря этому финансирование в 2020 году составит 3,8 млрд рублей, в 2021 - 6,7 млрд рублей. Всего за ближайшие три года на этот нацпроект будет направлено 13,7 млрд рублей", - сказал Чеченко.

Он добавил, что увеличение финансирования стало возможным благодаря новой системе распределения акцизов на нефтепродукты между региональными и федеральными бюджетами, цель которой - обеспечить регионы ресурсами для финансирования "дорожного" нацпроекта. "Если сейчас от общего объема собираемых на территории страны акцизов на ГСМ в федеральный бюджет поступает 41,9%, а остальное распределяется между регионами, то в 2023 году федерации останется только 8,4%", - пояснил министр.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.