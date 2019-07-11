Суд оставил без изменения приговор за взятку экс-мэру района в Иркутской области

ТАСС, 11 июля. Иркутский областной суд не стал смягчать приговор бывшему мэру Казачинско-Ленского района Александру Абраменко и его заместителю, которых ранее осудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Об этом сообщается на сайте прокуратуры Иркутской области.

"Апелляционной инстанцией Иркутского областного суда оставлен без изменения приговор Казачинско-Ленского районного суда в отношении мэра Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области и его заместителя", - говорится в сообщении.

Мэр Абраменко и его первый заместитель Артем Амосов были задержаны в феврале 2017 года в ходе спецоперации при получении 2,5 млн рублей от подрядчика по строительству полигона для мусора. По договоренности с подрядчиком, он должен был выплатить им 5 млн рублей в два этапа. При передаче первой части взятки чиновников задержали. Суд приговорил их к 4 годам колонии строгого режима. Абраменко и Амосов хотели обжаловать приговор.

Также установлено, что чиновники допустили финансовые нарушения в процессе приема части выполненных работ по муниципальному контракту. Сумма по контракту была выплачена подрядчику полностью, несмотря на то, что работы в полном объеме выполнены не были.