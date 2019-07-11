Дорожный фонд Омской области на 2019 год вырос до рекордных 10,2 млрд рублей

ОМСК, 11 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Омской области приняло третьи поправки в бюджет региона, благодаря которым дорожный фонд на 2019 год вырос на 503 млн рублей до рекордных 10,2 млрд рублей.

"Третьими изменениями в бюджет на 2019 год распределяется дополнительный объем ресурсов в объеме 3 млрд 244 млн рублей. <…> Средства предлагается направить на <…> увеличение ассигнований дорожного фонда на 503 млн рублей", - сказал на заседании Законодательного собрания министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

Он пояснил ТАСС, что с внесенными изменениями дорожный фонд региона составил 10,2 млрд рублей. "Впервые такой объем средств направлен на формирование дорожного фонда, это рекордный показатель для нашего региона. Из этой суммы 3,2 млрд рублей пойдут на реализацию мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автодороги", - сказал Чеченко.

Ремонт омских дорог активизировался в 2016 году после того, как жительница города в ходе прямой линии пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на плохое состояние дорог и бездействие местных властей. В тот же год дорожный фонд Омской области за счет федеральной поддержки составил 7,7 млрд рублей - это в полтора раза больше, чем выделялось на эти цели в предыдущие годы.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.