Около 70 млн руб. выделят на строительство павильонов в Новосибирском зоопарке в 2019 г.

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Новые павильоны для животных, а также вольер для амурских тигров и львов планируется построить в 2019 году в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило, который является крупнейшим в России. Объем финансирования составит 70 миллионов рублей, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС директор зоопарка Андрей Шило.

"Благодаря поддержке губернатора Новосибирской области нам удалось в этом году начать реализовывать много новых проектов. <…> На сегодняшний день вместе с проектированием павильонов [стоимость реализации проектов] порядка 70 млн рублей на этот год", - сказал Шило, добавив, что средства уже получены.

Директор отметил, что зоопарк заканчивает строительство нового павильона для луговых собачек, к концу июля планируется запустить туда животных. Также начато возведение павильона для вомбатов. Работы будут закончены примерно к концу лета - началу сентября. При этом вомбатов (семейство сумчатых млекопитающих травоядных животных), которых в Новосибирск привезут из Австралии, зоопарк сможет получить только после презентации готового павильона международной комиссии. Презентацию предполагается провести в конце сентября - начале октября.

"Продолжается реконструкция вольера для львов и амурских тигров. На сегодняшний день сделано более 50%, мы начинаем монтировать ограждения, озеро, речки и надеемся, что к концу августа, возможно, ко дню рождения зоопарка мы постараемся перевести туда животных. Также на сегодняшний день уже разработан проект для кустарниковых собак и земляных волков и эскизный проект вольера для мангустов", - добавил Шило.

В текущем году в зоопарке начал действовать павильон для фламинго. Директор отметил, что для реализации новых проектов зоопарк планирует увеличить свои площади на 2,5 га.

Строительство комплекса для африканских животных начнется в 2020 году

Зоопарк с 2020 года начнет строительство комплекса павильонов и вольеров для африканских животных площадью 8 тыс. кв. метров и стоимостью около 600 млн рублей, оно займет порядка трех лет, сообщил также Андрей Шило.

"К концу года будет готов проект, будет готова смета [проекта]. Этот комплекс будет включать два павильона, ресторан, детскую площадку, фонтан и другое, его стоимость от 500 до 700 млн рублей", - сказал Шило.

Он отметил, что площадь комплекса составить около 8 тыс. кв. метров, к концу 2019 года руководство зоопарка рассчитывает представить проект. Строительство комплекса планируется начать в 2020 году. Реализация проекта, по словам директора учреждения, займет три года.

Предварительные договоренности о передачи новосибирскому зоопарку африканских животных имеются с зоопарком из Чехии.

"С Чехией ведутся переговоры о передаче животных. Три жирафа, пять зебр, три одного вида антилоп, три другого, страусы, птицы [планируется разместить в комплексе]", - сказал Андрей Шило.

Новосибирский зоопарк занимает площадь 65 гектаров леса, в нем в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 770 видов животных. Более 350 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 77 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.