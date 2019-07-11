В подтопленном Тулуне проложили новые линии для энергоснабжения коммунальных объектов

"Чтобы организовать бесперебойную работу городских систем водоснабжения и водоотведения, необходимо было восстановить постоянное энергоснабжение канализационной насосной станции (КНС-3) и городских очистных сооружений (КОС). Для этого было организовано строительство новых линий <…> взамен утраченных в результате паводка. Работы завершены, произведено отключение от резервных источников", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Иркутские энергетики проложили новые воздушные линии для энергоснабжения канализационной насосной станции и очистных сооружений в пострадавшем от паводка городе Тулуне, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства. Прежние объекты энергетической инфраструктуры смыло во время наводнения.

Напряжение подано на все объекты водоснабжения и водоотведения Тулуна. Идет подготовка фильтровальной станции, в ближайшее время ее запустят в работу. Запущены четыре из пяти котельных, которые обеспечивают город горячей водой. На пятой котельной идет просушка оборудования.

Возобновлена подача электроэнергии во все многоквартирные дома за исключением трех пятиэтажных, где света пока нет на первом и втором этажах из-за сырости.

По данным на утро четверга, в Тулуне остаются подтопленными 149 жилых домов.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов и 11,05 тыс. приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.