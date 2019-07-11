Росгвардия проверяет владельцев оружия, пострадавших при наводнении в Иркутской области

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии проверяют владельцев оружия и при необходимости помогают восстанавливать утраченные документы после наводнения в Иркутской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, всего в зону подтопления попало более 570 владельцев огнестрельного оружия.

"В зону наводнения Нижнеудинского района Иркутской области попало 576 владельцев огнестрельного оружия, в пользовании которых находится 960 единиц оружия. Специалисты подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверяют сохранность разрешительных документов и в случае необходимости производят их замену. В случаях утраты оружия проводится расследование по всем выявленным фактам. Большая часть владельцев уже проверена", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время к ликвидации последствий наводнения привлечено более 500 военнослужащих и сотрудников Росгвардии, которые оказывают местным жителям помощь в откачке воды из затопленных домовладений, очищают от мусора важные социальные объекты, помогают работникам пунктов сбора гуманитарной помощи в разгрузке и сортировке грузов.