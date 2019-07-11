Нового председателя Счетной палаты Красноярского края изберут осенью

КРАСНОЯРСК, 11 июля. /ТАСС/. Нового председателя Счетной палаты Красноярского края, вместо отправленной в отставку Законодательным собраниям региона Татьяны Давыденко, выберут осенью на ближайшей сессии краевого парламента. Об этом ТАСС в четверг сообщил первый вице-спикер краевого парламента региона Сергей Попов.

В четверг депутаты Законодательного собрания края в регионе отправили в отставку Давыденко. За ее отставку проголосовало 42 депутата, против один, один воздержался, двое не голосовали. Рассмотрение этого вопроса проходило в закрытом от прессы режиме.

"В случае досрочного освобождения от должности председателя Счетной палаты кандидатуры на эту должность вносятся в двухнедельный срок со дня освобождения от должности <…> Кандидатуры должны быть внесены, но рассмотрение может быть только на следующей сессии Законодательного собрания", - сказал Попов. Следующая сессия намечена на конец сентября - начало октября.

По словам Попова, проблем с выдвижением кандидатов на пост председателей нет, несмотря на парламентские каникулы. "У нас субъектов, кто может это сделать (выдвинуть кандидатуру на пост председателя - прим. ТАСС), много. Это и губернатор, и председатель Законодательного собрания, комитеты, это и группы депутатов (не менее 1/3 от списочного состава в 52 депутата, - прим. ТАСС). Ну и то, что мы 11 июля закончили политический деловой сезон и следующая сессия пройдет в конце сентября - начале октября, не означает, что с завтра все уйдут в отпуска, очень много коллег продолжают работать", - подчеркнул вице-спикер.

До выборов нового председателя Счетной палаты эти обязанности будет исполнять зампред этого органа Виктор Астраханцев.

Председатель Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко ранее в интервью журналисту Андрею Караулову рассказала о хищениях в лесной отрасли региона и поступающих ей в связи с этим угрозах. Позднее, выступая на сессии Заксобрания региона, Давыденко заявила, что инвесторы не вложили порядка 50% средств в приоритетные инвестиционные проекты в лесной отрасли, также аудиторы обнаружили нарушения при лесозаготовках и нелегальный вывоз леса. Представители краевых властей не согласились с выводами, сделанными аудиторами, а председатель правительства края Юрий Лапшин заявил, что в основе выводов председателя Счетной палаты лежит личный интерес. Ряд СМИ после этого распространили информацию о том, что ежегодно объем хищений в лесной отрасли края достигает 45 млрд рублей. Губернатор опроверг эту информацию, сообщив, что данная цифра - это выручка предприятий от легального экспорта леса.