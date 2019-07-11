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Омское УМВД проведет проверку по факту драки с участием местного начальника полиции

Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался в Москве с машинистом метро, в результате чего машиниста госпитализировали

ОМСК, 11 июля. /ТАСС/. Управление МВД России по Омской области проведет служебную проверку по факту драки начальника полиции Омска, полковника МВД Алексея Меркушова с машинистом московского метрополитена. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"У нас назначено проведение служебной проверки по данному факту", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался в среду поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом. В результате машинист был госпитализирован с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой, а Меркушов задержан сотрудниками полиции, которые выявили у него признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования Меркушов отказался.

В Москву Меркушов прибыл для прохождения переподготовки в Академии управления МВД РФ, где по факту драки также проводится проверка. Начальник омской полиции уже отчислен из высшего учебного заведения. Пострадавший машинист в момент драки не был при исполнении служебных обязанностей.

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