В Тулуне остаются подтопленными почти 140 домов

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Около 140 жилых домов до сих пор подтоплены в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

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За сутки вода ушла из 11 домов.

"Остается подтопленным один населенный пункт - Тулун, 138 жилых домов с населением 345 человек, в том числе 69 детей. Подтопленных социально значимых объектов нет. Подтоплено 138 приусадебных участков", - сказали в пресс-службе.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Погибли 25 человек, девять числятся пропавшими без вести. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов и 11,05 тыс. приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.

12 июля объявлено в Иркутской области днем траура по жертвам наводнения. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.