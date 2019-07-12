Более 4 тыс. человек в зоне паводка в Иркутской области обратились за медпомощью

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Более 4 тыс. человек с начала паводка обратились за медицинской помощью в Иркутской области, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС. 580 человек, в том числе 134 ребенка, госпитализированы.
За сутки число госпитализированных увеличилось на 17 человек.
"По уточненной информации, за медицинской помощью обратились 4 тыс. 166 человек, в том числе 701 ребенок, оказана амбулаторная помощь 3 тыс. 586 обратившимся. Госпитализированы 580 человек, в том числе 134 ребенка", - сказали в пресс-службе.
Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов и 11,05 тыс. приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. По данным на утро пятницы, остаются подтопленными 138 домов в городе Тулуне.
Погибли 25 человек, девять числятся пропавшими без вести. 12 июля объявлено в Иркутской области днем траура по жертвам наводнения. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.