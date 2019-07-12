Более 4 тыс. человек в зоне паводка в Иркутской области обратились за медпомощью

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Более 4 тыс. человек с начала паводка обратились за медицинской помощью в Иркутской области, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС. 580 человек, в том числе 134 ребенка, госпитализированы.

За сутки число госпитализированных увеличилось на 17 человек.