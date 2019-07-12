В пострадавшей от паводка Иркутской области от гепатита А привили более 41 тыс. человек

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Более 41 тыс. человек привиты от гепатита А в пострадавших от паводка районах Иркутской области, говорится в опубликованном в пятницу сообщении пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

"Привиты от гепатита А 41,3 тыс. [человек], в том числе 10,5 тыс. детей, против брюшного тифа - 670 человек, против дизентерии Зонне - 2,3 тыс. человек", - указано в сообщении.