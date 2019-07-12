В пострадавшей от паводка Иркутской области от гепатита А привили более 41 тыс. человек

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Более 41 тыс. человек привиты от гепатита А в пострадавших от паводка районах Иркутской области, говорится в опубликованном в пятницу сообщении пресс-службы регионального министерства здравоохранения.
"Привиты от гепатита А 41,3 тыс. [человек], в том числе 10,5 тыс. детей, против брюшного тифа - 670 человек, против дизентерии Зонне - 2,3 тыс. человек", - указано в сообщении.
Лечение бактериофагами в целях профилактики кишечных инфекций получили 9,6 тыс. человек. Отмечается, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в зоне ЧС стабильная, вспышек инфекций не зафиксировано.
По последним данным, которые приводит пресс-служба регионального управления МЧС, с начала паводка около 4,2 тыс. человек обратились за медицинской помощью, 580 госпитализированы, в том числе 134 ребенка. В результате наводнения погибли 25 человек, девять числятся пропавшими без вести.
Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов и 11,05 тыс. приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. По состоянию на утро пятницы подтопленными остаются 138 домов в городе Тулуне.