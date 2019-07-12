Прокуратура на Алтае обжаловала условный срок опекуна, сломавшей ногу ребенку из-за уроков

БАРНАУЛ, 12 июля. /ТАСС/. Прокуратура обжаловала условный срок для опекуна семи детей из Алтайского края, которая применяла к ним насилие "в воспитательных целях" и была приговорена к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно, сообщается в пятницу на сайте региональной прокуратуры.

"Прокуратурой сегодня внесено апелляционное представление на приговор Заринского районного суда от 09.07.2019, которым к условной мере наказания осуждена жительница п. Батунный Заринского района. <...> Данная мера наказания, по мнению обвинения, не отвечает требованиям справедливости, не соответствует тяжести и общественной опасности совершенных преступлений", - говорится в сообщении. Уточняется, что опекун истязала детей систематически, на протяжении длительного времени, и в результате одного из эпизодов насилия девятилетний мальчик получил закрытый перелом левой малоберцовой кости.

Также суд вынес частное постановление в адрес органов опеки и попечительства города Заринска в связи с ненадлежащей работой. Семеро детей были изъяты из-под опеки осужденной.

Ранее сообщалось, что опекун из-за плохой учебы била детей, заставляла спать на коврике из-за невыученных уроков, более того, женщина сломала ногу ребенку во время выполнения домашнего задания. Суд признал ее виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию, истязании и причинении вреда здоровью (ст. 156, ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 112 УК РФ) и приговорил к лишению свободы на 3 года и 2 месяца условно.