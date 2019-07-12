Станция метро в Новосибирске должна пройти госэкспертизу до середины августа

НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. Проект строительства станции метро "Спортивная" в Новосибирске, включенный в план возведения ледовой арены в пойме реки Обь для организации молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, должен пройти повторную экспертизу до 15 августа, сообщил журналистам в пятницу мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В начале июня проект новой станции метро получил отрицательное заключение госэкспертизы. Заявка на строительство была отправлена на повторное рассмотрение после устранения указанных замечаний.

"Работа ведется сейчас, снимаются вопросы, которые эксперты задают в ходе прохождения экспертизы нашей документации. Обозначено 49 вопросов, и я потребовал конкретики по каждому вопросу. Задача - к 15 августа снять все вопросы и получить экспертизу", - сказал глава города.

По его словам, планируется, что в сентябре начнутся непосредственно строительные работы. На сегодняшний день в зоне планируемой станции метро расчищена площадка, ведутся работы по поднятию грунта. Специалистам предстоит выполнить подготовительные работы общей стоимостью 55 млн рублей.

После этого начнется строительство самой станции, находящейся между двумя другими работающими станциями. Оно будет вестись без остановок движения метрополитена. Закончить работы по строительству станции планируется в 2022 году.

Международная федерация хоккея в мае 2018 года утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина пойдет на саму спортивную площадку, оставшаяся часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории. Строительство станции метро оценивается в 3,4 млрд руб.

О метрополитене

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии из 13 станций. Последняя из них, "Золотая Нива", введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2018 году метрополитен перевез более 83 млн пассажиров.